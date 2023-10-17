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Нетаньяху заявил Путину о серьёзности намерений Израиля

Нетаньяху заявил Путину о серьёзности намерений Израиля

Израиль не намерен останавливать в своих действия в секторе Газа, пока полностью не уничтожит военно-управленческий потенциал ХАМАС, заявил 16 октября израильских премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

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