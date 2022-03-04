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Шон Маркс: «Реальной даты дебюта Бена Симмонса за «Нетс» пока нет»

Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс оценил ситуацию с новобранцем команды Беном Симмонсом, который в процессе подготовки к дебюту за команду начал испытывать проблемы со спиной.

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