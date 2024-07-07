Пророссийские подпольщики и партизаны на Украине: выдумки и действительность

В последнее время в российских средствах массовой информации регулярно появляется информация о русских подпольщиках и партизанах на Украине, которые, мол, ведут активную подрывную деятельность и даже расширяют ее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии