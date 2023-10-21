Экс-футболист Сычев: надо интегрировать европейские методы развития игроков

Бывший футболист московского "Локомотива" Дмитрий Сычев, отвечая на вопрос о нехватке центральных защитников в стране, заявил, что в России надо интегрировать европейские методы развития игроков, передает "Советский спорт".
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