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Экс-футболист Сычев: надо интегрировать европейские методы развития игроков

Экс-футболист Сычев: надо интегрировать европейские методы развития игроков

Бывший футболист московского "Локомотива" Дмитрий Сычев, отвечая на вопрос о нехватке центральных защитников в стране, заявил, что в России надо интегрировать европейские методы развития игроков, передает "Советский спорт".

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