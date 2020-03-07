Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...
  • Евгений Сорокин
    P.S. Ни одного имени. :-)) А олень-то голый, везде без маски гуляет. Ну, он же олень...Хореограф группы ...
  • Евгений Сорокин
    Ну, блин, какой-то конь педальный, точнее, олень плиточный решил поиздеваться над москвичами! А те, кто год назад пер...Хореограф группы ...

Результаты матчей Евро-2020, 03.07.2021

Чехия – Дания 1:2 (0:2, 1:0) Дата проведения 03 июля, 19:00, «Олимпийский стадион», Баку. Судья – Бьорн Куйперс Голы: 0:1 – 5’ Дилэйни , 0:2 – 42’ Дольберг, 1:2 – 49’ Шик.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх