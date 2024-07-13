ИИ-гаджет Rabbit R1 сохранял переписку с пользователями без возможности её удал...

ИИ-гаджет Rabbit R1 сохранял переписку с пользователями без возможности её удалитьЭлектронный помощник с искусственным интеллектом Rabbit R1 сохранял переписку с пользователями на устройстве без возможности её удалить, признался производитель гаджета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)