В Чечне появилась палестинская автономия

В Чечне была образована палестинская национально-культурная автономия. Об этом заявил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, сообщает «Чечня Сегодня».
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