Состояние бизнесменов из РФ с начала года сократилось почти на $20 млрд

В 2026 году зафиксировано сокращение совокупного состояния богатейших бизнесменов из РФ почти на 20 млрд долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
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