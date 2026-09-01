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Аргументы и Факты

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Состояние бизнесменов из РФ с начала года сократилось почти на $20 млрд

Состояние бизнесменов из РФ с начала года сократилось почти на $20 млрд

В 2026 году зафиксировано сокращение совокупного состояния богатейших бизнесменов из РФ почти на 20 млрд долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

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