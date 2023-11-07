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Губернатор Андрей Травников поблагодарил аграриев региона за усилия в борьбе за достойный урожай

Губернатор Андрей Травников поблагодарил аграриев региона за усилия в борьбе за достойный урожай

Более 2 миллионов тонн зерна собрано в Новосибирской области в 2023 году. Итоги уборочной кампании подвели в правительстве региона 7 ноября Губернатор Андрей Травников поблагодарил сельхозтоваропроизводителей области за достойные результаты, полученные в непростых погодных условиях.

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