Губернатор Андрей Травников поблагодарил аграриев региона за усилия в борьбе за достойный урожай

Более 2 миллионов тонн зерна собрано в Новосибирской области в 2023 году. Итоги уборочной кампании подвели в правительстве региона 7 ноября Губернатор Андрей Травников поблагодарил сельхозтоваропроизводителей области за достойные результаты, полученные в непростых погодных условиях.