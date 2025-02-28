"Шатер Рамадана": Москва отмечает 80-летие Победы с 45 тыс. гостей и 10 странами

В Москве стартует проект "Шатер Рамадана", посвященный 80-летию Победы. У Мемориальной мечети на Поклонной горе пройдут ифтары и мероприятия с участием представителей 10 стран, включая Катар и Саудовскую Аравию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии