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"Шатер Рамадана": Москва отмечает 80-летие Победы с 45 тыс. гостей и 10 странами

"Шатер Рамадана": Москва отмечает 80-летие Победы с 45 тыс. гостей и 10 странами

В Москве стартует проект "Шатер Рамадана", посвященный 80-летию Победы. У Мемориальной мечети на Поклонной горе пройдут ифтары и мероприятия с участием представителей 10 стран, включая Катар и Саудовскую Аравию.

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