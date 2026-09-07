В Японии обвинили Россию в атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки

Профессор Университета Васэда Тэцуо Арима выступил с неожиданным заявлением, обвинив Россию (как правопреемницу СССР) в ответственности за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.
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так раз просят и обвиняют, надо воплотить, чтоб фантазии с реальностью не расходились,,,
По "логике" японцев, Россия должна применить ядерное оружие по Японии, чтобы показать США их место в мире?