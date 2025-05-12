ДТП на автодороге «Севастополь - Порт Камышовая бухта - мыс Фиолент» По предварительной информацииГосавтоинспекции, сегодня в 04 часа 40 минут на 9 км + 700 м автодороги «Севастополь-Порт Камышовая бухта-мыс Фиолент» 21-летний водитель автомобиля Hyundai, неправильно выбрал безопасную скорость … .