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Царьград

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МВД России показало, как медведь пытался войти в дом в Усть-Илимске

МВД России показало, как медведь пытался войти в дом в Усть-Илимске

Вечером 8 сентября в Усть-Илимске медведь попытался проникнуть в дом, стуча лапами по двери. Инцидент обошёлся без пострадавших.

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