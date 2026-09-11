В Сасовском округе Рязанской области временно закроют переезд для выправки пути

Переезд закроют с 9 утра до 12 дня для проведения работ по выправке железнодорожного пути.11 сентября в Сасовском округе временно закроют движение через железнодорожный переезд.
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