Экипаж БПК «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота провёл противолодочное учение у берегов Камчатки

По замыслу учения экипаж БПК «Адмирал Пантелеев» получил от вертолёта Ка-27ПЛ данные о нахождении в районе неопознанной подводной лодки условного противника.
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