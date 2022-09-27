Закон, порядок, государство

680 подписчиков

Экипаж БПК «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота провёл противолодочное учение у берегов Камчатки

Экипаж БПК «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота провёл противолодочное учение у берегов Камчатки

По замыслу учения экипаж БПК «Адмирал Пантелеев» получил от вертолёта Ка-27ПЛ данные о нахождении в районе неопознанной подводной лодки условного противника.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх