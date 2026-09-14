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Царьград

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Медведев поднялся на 6-е место в рейтинге ATP после US Open-2026

Медведев поднялся на 6-е место в рейтинге ATP после US Open-2026

Русский теннисист Даниил Медведев поднялся на шестое место в рейтинге ATP. Турнир Большого шлема US Open завершился в Нью-Йорке, где победу одержал Александр Зверев.

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