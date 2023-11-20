Из больницы "Аш-Шифа" в Газе эвакуировали более 30 младенцев

Более 30 новорождённых недоношенных детей, которые находились в инкубаторах больницы "Аш-Шифа" в палестинском секторе Газа, удалось эвакуировать оттуда, они будут переправлены в больницы Египта, сообщило министерство здравоохранения анклава в Telegram.
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