Из больницы "Аш-Шифа" в Газе эвакуировали более 30 младенцев

Более 30 новорождённых недоношенных детей, которые находились в инкубаторах больницы "Аш-Шифа" в палестинском секторе Газа, удалось эвакуировать оттуда, они будут переправлены в больницы Египта, сообщило министерство здравоохранения анклава в Telegram.