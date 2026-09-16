В Калуге повторно отменили ограничения полетов

В первый раз аэропорт был закрыт на пару часов днемВторой раз за сутки 17 сентября в Калуге отменяют временные ограничения на прием и вылет самолетов из аэропорта.
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