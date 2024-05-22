Новак Джокович перед «Ролан Гаррос»: «Я здесь не по принуждению»

Теннисист Новак Джокович, обладатель титула Roland Garros и лидер мирового рейтинга, решил принять участие в турнире ATP 250 в Женеве на этой неделе, чтобы попытаться восстановить свой «лучший уровень» после далекого от своих стандартов начала сезона, сообщает AFP со ссылкой на сербского чемпиона.