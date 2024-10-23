Врач объяснил, как справиться со страхом перед колоноскопией

Эксперт сообщил, что процедуру можно провести безболезненно У пациентов есть страх перед колоноскопей, боясь боли или дискомфорта, но современные методики позволяют провести процедуру безболезненно и безопасно, рассказал РИАМО врач-проктолог АО «Медицина» Игорь Долгопятов.