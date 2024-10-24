Более 20 НЛО зафиксированы рядом со спутником Intelsat-33e: что скрывает небо? Юлия ЧелкановаВ последние дни космическое пространство вновь привлекло внимание ученых и исследователей, после того как вблизи телекоммуникационного спутника Intelsat-33e было зафиксировано более 20 неопознанных летающих объектов.