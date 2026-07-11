iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

Побит рекорд Alibaba: ИИ-гигант SK Hynix устроил крупнейшее иностранное IPO в истории фондового рынка США

Побит рекорд Alibaba: ИИ-гигант SK Hynix устроил крупнейшее иностранное IPO в истории фондового рынка США

Южнокорейский лидер на рынке памяти HBM привлёк на Nasdaq космические $26,5 млрд при семикратном переспросе инвесторовЮжнокорейская компания SK Hynix провела крупнейшее размещение акций иностранной компании в истории американского фондового рынка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии