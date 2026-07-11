Побит рекорд Alibaba: ИИ-гигант SK Hynix устроил крупнейшее иностранное IPO в истории фондового рынка США

Южнокорейский лидер на рынке памяти HBM привлёк на Nasdaq космические $26,5 млрд при семикратном переспросе инвесторовЮжнокорейская компания SK Hynix провела крупнейшее размещение акций иностранной компании в истории американского фондового рынка.
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