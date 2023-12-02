В три раза дольше. Назван средний срок продажи «вторички» в Москве

Срок продажи вторичного жилья на рынке недвижимости в Москве значительно увеличился. Сейчас средняя продолжительность экспозиции ликвидного лота на вторичном рынке в Москве составляет три месяца, в Подмосковье — пять, пишет Lenta.
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