Во дают! 5 народов, где обмен жёнами – это норма!

Во многих странах мира основной ценностью брака считается супружеская верность. Грубо говоря - это то особое доверительное состояние между спутниками жизни, когда каждый уверен в том, что партнёр, во всех смыслах, принадлежит только ему одному.
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