Министр инвестиций Лаоса Вонгпоси заявил о заинтересованности страны в БРИКС

Министр инвестиций и планирования страны Кхамчен Вонгпоси заявил РИА Новости, что Лаосская Народно-Демократическая Республика заинтересована в БРИКС и запросит информацию о принципах и критериях вступления в организацию.
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