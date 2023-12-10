Память священномученика митрополита Серафима православные верующие чтут 11 декабря 2022 года Clickio11 декабря православные христиане отмечают церковный праздник, посвященный священномученику митрополиту Серафиму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии