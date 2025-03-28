Сотрудники Ubisoft опасаются увольнений после сделки с Tencent НедавноUbisoft объявил...

Сотрудники Ubisoft опасаются увольнений после сделки с TencentНедавноUbisoft объявила о партнерстве с Tencent с целью создания дочерней компании, которая будет отвечать за основные франшизы компании: Assassin’s Creed, Far Cry и Rainbow Six.
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