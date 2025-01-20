Разгром Украины налицо. На какие уступки придется пойти Киеву? Названы три возможных сценария

Евгений Рудаков

Извините, комп. не сработал... Короче, кто не успеет убежать в еврожопу, тех уничтожить без остатка, в плен не брать. И эту операцию надо начинать решительно, без сопливого бла-бла-бла с придурошной заокеанско-всемирной мойкой... Прости господи, неудобно о политических вопросах выражаться дальше по нашему, по русски, потому проще: - Россия в этом году должна вернуть Киевскую Русь, с божьей помощью, к своим законным восточным границам. Пусть для начала это и настоящая еврожопа будет, ничего, хворостин хватит - ископаемых у нас выше крыше А после и дружить будем со всем цивилизованным миром.