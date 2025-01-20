ИНОСМИ © AP Photo / Jae C. Hong Toyo Keizai | Япония Разгром Украины налицо, пишет Toyo Keizai.
Разгром Украины налицо. На какие уступки придется пойти Киеву? Названы три возможных сценария
Комментарии
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Евгений Рудаков
Извините, комп. не сработал... Короче, кто не успеет убежать в еврожопу, тех уничтожить без остатка, в плен не брать. И эту операцию надо начинать решительно, без сопливого бла-бла-бла с придурошной заокеанско-всемирной мойкой... Прости господи, неудобно о политических вопросах выражаться дальше по нашему, по русски, потому проще: - Россия в этом году должна вернуть Киевскую Русь, с божьей помощью, к своим законным восточным границам. Пусть для начала это и настоящая еврожопа будет, ничего, хворостин хватит - ископаемых у нас выше крыше А после и дружить будем со всем цивилизованным миром.
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14 час.
Евгений Рудаков
Продолжаем... Так что, ждём победного звона кремлёвских курантов. Наше дело правое, победа будет за нами. Евг. Р-Р.
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14 час.
М
Мария
А зачем это нам вешать себе на шею такое ярмо? У нас за Уралом территория с десяток Украин, с нормальными людьми. Может, ими лучше заняться и обустроить????
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11 час.
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