Руководитель движения «Волонтеры Победы» Самоделкина ответит на вопросы жителей

1 апреля Центр управления регионом Нижегородской области проведет прямой эфир с руководителем нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Марией Самоделкиной.
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