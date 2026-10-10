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Газета.ру

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Арбитраж счел незаконным расторжение финнами договора по АЭС "Ханхикиви-1"

Арбитраж счел незаконным расторжение финнами договора по АЭС "Ханхикиви-1"

Международный арбитражный суд признал незаконным одностороннее расторжение финской стороной контракта на сооружение АЭС «Ханхикиви-1», которую «Росатом» строил в Финляндии.

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