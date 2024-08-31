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Алаудинов: командир взвода «Ахмата» спас 18 бойцов в Судже и погиб в бою

Алаудинов: командир взвода «Ахмата» спас 18 бойцов в Судже и погиб в бою

Командир взвода спас 18 солдат во время нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Суджанский район Курской области, сообщил генерал-майор Апти Алаудинов, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России.

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