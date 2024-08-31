Алаудинов: командир взвода «Ахмата» спас 18 бойцов в Судже и погиб в бою

Командир взвода спас 18 солдат во время нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Суджанский район Курской области, сообщил генерал-майор Апти Алаудинов, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии