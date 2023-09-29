Очень приятный царь: Пересильд попала на рыболовный крючок, Иван Васильевич снова меняет профессию

Сентябрь в столице оказался чрезвычайно урожайным на театральные премьеры — в иные дни новые спектакли представляли сразу в нескольких местах, и театралам приходилось ломать голову: кого предпочесть? Театральный обозреватель Влад Васюхин сумел найти самые интересные новинки — специально для «Известий».