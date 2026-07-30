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В FIFPro выступили с заявлением о планах ФИФА продать долю прав на ЧМ частным инвесторам

В FIFPro выступили с заявлением о планах ФИФА продать долю прав на ЧМ частным инвесторам

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала заявление, в котором потребовала от Международной федерации футбола (ФИФА) большей прозрачности в вопросе коммерческого проекта организации.

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