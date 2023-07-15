Закон и Порядок

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"Фак Бандера" – поляки собирают деньги на батальон ВДВ РФ

"Фак Бандера" – поляки собирают деньги на батальон ВДВ РФ

Среди поляков нет единства в отношении к киевскому режиму, Бандере и своему правительству, выступающего "старшим партнёром и спонсором" погрязшему в нацизме соседу.

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Комментарии
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Елена Филиппова
Удивили, однако!
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8 час.
МП
Михаил Пантюхин
Что-то уж удивительно! Среди поляков есть те, кто поддерживает Россию!!!??? Или лёд тронулся (по Ильфу и Петрову), или есть люди в Польше, которые понимают, что Дуда ни Нина, а обыкновенная проститутка Госдепа сша!
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3 час.
Елизавета Белая
ЕСТЬ такие люди. Люди которые помнят кто спас Варшаву и Краков от взрыва в ВОВ!
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18 мин.

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