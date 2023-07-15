"Фак Бандера" – поляки собирают деньги на батальон ВДВ РФ

МП

Михаил Пантюхин

Что-то уж удивительно! Среди поляков есть те, кто поддерживает Россию!!!??? Или лёд тронулся (по Ильфу и Петрову), или есть люди в Польше, которые понимают, что Дуда ни Нина, а обыкновенная проститутка Госдепа сша!