smi.today

4 423 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Это турки не рискнут посылать свои корабли ВМС в зону СВО, то есть в терводы УкРуины. Если боевые корабли Турции войд...В МИД России прог...
  • Хронофаг
    Автор! Заем текст задваивать?Зерновая сделка в...
  • Милада Семидола
    "Неопознанный и опасный объект обнаружен на пляже в Австралии." А причем здесь Адыгея? "Пока специалисты не определя...WAPF: Неопознанны...

Lobaev Arms запустила производство самозарядной винтовки для новичков «Зверобой»

Lobaev Arms запустила производство самозарядной винтовки для новичков «Зверобой»

В России стартовало производство новой самозарядной снайперской винтовки для новичков «Зверобой». Стрелки смогут попадать в цели на расстоянии более двух километров, сообщил РИА «Новости» основатель оружейной марки Lobaev Arms Владислав Лобаев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх