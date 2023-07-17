Lobaev Arms запустила производство самозарядной винтовки для новичков «Зверобой»

В России стартовало производство новой самозарядной снайперской винтовки для новичков «Зверобой». Стрелки смогут попадать в цели на расстоянии более двух километров, сообщил РИА «Новости» основатель оружейной марки Lobaev Arms Владислав Лобаев.
В России стартовало производство новой самозарядной снайперской винтовки для новичков «Зверобой». Стрелки смогут попадать в цели на расстоянии более двух километров, сообщил РИА «Новости» основатель оружейной марки Lobaev Arms Владислав Лобаев.
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