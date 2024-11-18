Домодедовские онкологи напоминают о прохождении диспансеризации для своевременного выявления рака молочной железы

Заведующий Центром амбулаторной и онкологической помощи – врач-онколог городской поликлиники ГБУЗ Московской области "Домодедовская больница" Дмитрий Вовк призвал жительниц городского округа Домодедово Московской области регулярно обследоваться на выявление рака молочной железы.
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