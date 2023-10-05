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Туск заявил о планах Качиньского по выводу Польши из Евросоюза

Туск заявил о планах Качиньского по выводу Польши из Евросоюза

Бывший глава Европейского совета, польский оппозиционный политик Дональд Туск на встрече с избирателями в четверг, 5 октября, заявил, что председатель правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский подготовил план по выходу Польши из Евросоюза, – сообщают СМИ.

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