Туск заявил о планах Качиньского по выводу Польши из Евросоюза

Бывший глава Европейского совета, польский оппозиционный политик Дональд Туск на встрече с избирателями в четверг, 5 октября, заявил, что председатель правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский подготовил план по выходу Польши из Евросоюза, – сообщают СМИ.