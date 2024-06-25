Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Сергей С
    Угу,жителям Псковской или Ростовской области - ну никак без билингвы )) вы хоть читайте ,что пишите ,даже если лично...Депутаты Госдумы ...
  • Malina
    Совсем оборзели!!! Гнать в шею думаков!!! Пусть изучают любые языки( хоть марсианский), но за свой счёт!!! А бывших "...Депутаты Госдумы ...
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    ❗...охренеть и не встать!..Депутаты Госдумы ...

"НАМ КОЛОЛИ ПУСТЫШКУ?": ФСБ ПРИШЛА ЗА СОЗДАТЕЛЯМИ РУССКОЙ ВАКЦИНЫ

"НАМ КОЛОЛИ ПУСТЫШКУ?": ФСБ ПРИШЛА ЗА СОЗДАТЕЛЯМИ РУССКОЙ ВАКЦИНЫ

2024 год сотрясают скандалы с вакцинами. СМИ пишут, что AstraZeneca и Pfizer, Moderna могли стать причиной смерти части пациентов и наносить вред здоровью.

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Комментарии
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Александр Денисов
Ах как много министров-вороватых чинуш втерлись в доверие нашему Всему. А может он их так размножает... такие опыты....
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58 мин.
Александр Денисов
А эта Аннушка-министерка сейчас выкрутится, типа, &quot;я не я и хата не моя&quot; и как посадит всех, кто ее &quot;честное имя&quot; порочил... Некоторые, что в Роспотребнадзор не верили, сидят, как миленькие...
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54 мин.
Ирина Черных
Как можно принимать лекарства, если ничего не есть? Вы травили свои внутренние и органы, а ваш огурчик, очевидно, был весь в прыщах.
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40 мин.

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