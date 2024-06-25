"НАМ КОЛОЛИ ПУСТЫШКУ?": ФСБ ПРИШЛА ЗА СОЗДАТЕЛЯМИ РУССКОЙ ВАКЦИНЫ

Александр Денисов Ах как много министров-вороватых чинуш втерлись в доверие нашему Всему. А может он их так размножает... такие опыты....

Александр Денисов А эта Аннушка-министерка сейчас выкрутится, типа, "я не я и хата не моя" и как посадит всех, кто ее "честное имя" порочил... Некоторые, что в Роспотребнадзор не верили, сидят, как миленькие...