2024 год сотрясают скандалы с вакцинами. СМИ пишут, что AstraZeneca и Pfizer, Moderna могли стать причиной смерти части пациентов и наносить вред здоровью.
"НАМ КОЛОЛИ ПУСТЫШКУ?": ФСБ ПРИШЛА ЗА СОЗДАТЕЛЯМИ РУССКОЙ ВАКЦИНЫ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Денисов
Ах как много министров-вороватых чинуш втерлись в доверие нашему Всему. А может он их так размножает... такие опыты....
Ответить
58 мин.
Александр Денисов
А эта Аннушка-министерка сейчас выкрутится, типа, "я не я и хата не моя" и как посадит всех, кто ее "честное имя" порочил... Некоторые, что в Роспотребнадзор не верили, сидят, как миленькие...
Ответить
54 мин.
Ирина Черных
Как можно принимать лекарства, если ничего не есть? Вы травили свои внутренние и органы, а ваш огурчик, очевидно, был весь в прыщах.
Ответить
40 мин.
Свежие комментарии