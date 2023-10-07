УЕФА открыл дело после задержания футболистов «Легии» в Нидерландах

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело для расследования инцидента после матча АЗ — «Легия» в Лиге конференций, по итогам которого сербский защитник польского клуба Радован Панков и португальский хавбек Жозуэ были задержаны в голландском Алкмаре.
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