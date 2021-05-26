"Росгосстрах" запустил программу "умного" каско для новых LADA Granta

Компания "Росгосстрах" запустила специальную программу "умного" каско для новых автомобилей LADA Granta, подключенных к телематической платформе LADA Connect.
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