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"Росгосстрах" запустил программу "умного" каско для новых LADA Granta

"Росгосстрах" запустил программу "умного" каско для новых LADA Granta

Компания "Росгосстрах" запустила специальную программу "умного" каско для новых автомобилей LADA Granta, подключенных к телематической платформе LADA Connect.

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