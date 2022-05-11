Нефть Капитал

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Евросоюз дает задний ход

Евросоюз дает задний ход

Евросоюз решил смягчить пакет санкций в отношении экспорта российский нефти и отказаться от введения запрета на перевозку российской нефти в третьи страны своими танкерами, сообщает Bloomberg, ссылаясь на документы и информированные источники.

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