Одесса: Нацисты рвут баяны на поминках предателя Хаита

Из рубрики «Ну что, сынку, помогли тебе твои укры?.». В Одессе похоронили Валерия Хаита. Для людей брезгливых — это всего лишь отец Ростислава Хаита из «Квартета И», а для небрезгливых — писатель, юморист, кавээнщик.