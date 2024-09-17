Молодые врачи Поморья могут рассчитывать на региональные и федеральные выплаты

Служебное жилье и наставничество также входят в меры поддержки, в том числе для среднего медперсонала— Социальные выплаты на 30 тысяч рублей; губернаторская выплата, которая может достигать порядка 20 тысяч рублей; плюс гарантированный МРОТ.
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