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Китай

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Инициатива глобальной безопасности из китайской идеи превращается в международный консенсус -- посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй

Москва, 25 апреля /Синьхуа/ -- Инициатива глобальной безопасности, выдвинутая лидером Китая Си Цзиньпином в 2022 году, превращается из китайской идеи в международный консенсус и уже приносит конкретные результаты в урегулировании конфликтов.

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