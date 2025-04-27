Инициатива глобальной безопасности из китайской идеи превращается в международный консенсус -- посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй

Москва, 25 апреля /Синьхуа/ -- Инициатива глобальной безопасности, выдвинутая лидером Китая Си Цзиньпином в 2022 году, превращается из китайской идеи в международный консенсус и уже приносит конкретные результаты в урегулировании конфликтов.
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