Турист показал новый трюк, как не платить авиакомпаниям за дополнительный багаж Высокие поборы за дополнительный багаж со стороны жадных авиакомпаний побуждают пассажиров изобретать самые разнообразные трюки, как избежать доплат в аэропорту.
Турист показал новый трюк, как не платить авиакомпаниям за дополнительный багаж Высокие поборы за дополнительный багаж со стороны жадных авиакомпаний побуждают пассажиров изобретать самые разнообразные трюки, как избежать доплат в аэропорту.
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