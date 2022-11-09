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Турист показал новый трюк, как не платить авиакомпаниям за дополнительный багаж

Турист показал новый трюк, как не платить авиакомпаниям за дополнительный багаж Высокие поборы за дополнительный багаж со стороны жадных авиакомпаний побуждают пассажиров изобретать самые разнообразные трюки, как избежать доплат в аэропорту.

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