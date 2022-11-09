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Турист показал новый трюк, как не платить авиакомпаниям за дополнительный багаж Высокие поборы за дополнительный багаж со стороны жадных авиакомпаний побуждают пассажиров изобретать самые разнообразные трюки, как избежать доплат в аэропорту.