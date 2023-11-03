В Приморье рецидивист пытался поджечь себя, сожительницу и полицейских при задержании

Ему грозит до девяти лет лишения свободы.В городе Большой Камень Приморского края рецидивист попытался поджечь себя, свою сожительницу и полицейских, когда те пришли задерживать его по подозрению в грабеже.
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