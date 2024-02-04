Русофоб и педофил получил по заслугам

Валерий Фоменков

Уважаемая! Со всем почтением! Вот только на сегодняшний момент имеем такую ситуацию, что именно евреи являются фигурантами зла, творимого против России. Подавляющее большинство так называемых "олигархов", а по сути, жуликов и барыг - это евреи. Подавляющее большинство сторонников фашизма - это евреи. Евреи являются теми террористами, которые творят полнейший беспредел в мире - у нас, на территории уже бывшей (стараниями евреев и бандер-овец) Украины, на многострадальной земле Палестины... Не хочу обвинять всех евреев, среди них было и есть очень много достойных и порядочных людей. Но ведь факты говорят сами за себя!