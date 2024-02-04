Еврейский русофоб и педофил получил по заслугам На днях пришла добрая, просто праздничная весть: еврейскому подонку Борису Шпигелю дали 11 лет строго режима! Конечно, адвокаты будут обжаловать, но уж едва ли его теперь совсем оправдают.
Русофоб и педофил получил по заслугам
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Фоменков
Уважаемая! Со всем почтением! Вот только на сегодняшний момент имеем такую ситуацию, что именно евреи являются фигурантами зла, творимого против России. Подавляющее большинство так называемых "олигархов", а по сути, жуликов и барыг - это евреи. Подавляющее большинство сторонников фашизма - это евреи. Евреи являются теми террористами, которые творят полнейший беспредел в мире - у нас, на территории уже бывшей (стараниями евреев и бандер-овец) Украины, на многострадальной земле Палестины... Не хочу обвинять всех евреев, среди них было и есть очень много достойных и порядочных людей. Но ведь факты говорят сами за себя!
Ответить
8 час.
Валерий Фоменков
Иосиф Виссарионович был чрезвычайно умным, бескорыстным и прозорливым человеком, чьи усилия были направлены на благосостояние и процветание нашей страны, в чем постоянно убеждаешься, несмотря на происки врагов!
Ответить
8 час.
Валерий Фоменков
Не хотелось бы обвинять всех, огульно. Среди выходцев из среднеазиатских республик бывшего СССР очень много вполне достойных. Но посмотрите, что сегодня творится в России! Именно "чурки", "чебуреки" и "косоглазые", как вы их называете, благодаря продажным чиновникам составляют основной контингент преступности в нашей стране. Ситуация примерно такая же, как и на заре зарождения империи зла сша, когда на американский континент потекли потоки жуликов, воров, разбойников, убийц и прочего шлака, который сегодня составляет основу этой территории.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии