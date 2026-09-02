Жизнь на освобожденных территориях 2 сентября (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Запорожское агентство новостей» 11:08 Договор о сотрудничестве подписали Херсонский областной русский академический музыкально-драматический театр и Скадовский краеведческий музей.
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