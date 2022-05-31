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В «Ливерпуле» возмутились обвинениями Минспорта Франции в беспорядках

В «Ливерпуле» возмутились обвинениями Минспорта Франции в беспорядках

Футбол , 31 мая, 10:01  0  «Ливерпуль» потребовал извинений от министра спорта Франции после обвинений в беспорядках В клубе потребовали извинений перед болельщиками клуба, которых французские власти назвали причиной беспорядков во время финала Лиги чемпионов, а также гарантий, что будет проведено независимое и прозрачное расследование Фото: Matthias Hangst/Getty Images Генеральный директор «Ливерпуля» Билли Хоган назвал неуместными заявления министра спорта Франции Амели Удеа-Кастера, обвинившей болельщиков клуба в беспорядках возле «Стад де Франс» перед финалом Лиги чемпионов, и сообщил, что в клубе ждут извинений.

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