В «Ливерпуле» возмутились обвинениями Минспорта Франции в беспорядках

Футбол , 31 мая, 10:01 0 «Ливерпуль» потребовал извинений от министра спорта Франции после обвинений в беспорядках В клубе потребовали извинений перед болельщиками клуба, которых французские власти назвали причиной беспорядков во время финала Лиги чемпионов, а также гарантий, что будет проведено независимое и прозрачное расследование Фото: Matthias Hangst/Getty Images Генеральный директор «Ливерпуля» Билли Хоган назвал неуместными заявления министра спорта Франции Амели Удеа-Кастера, обвинившей болельщиков клуба в беспорядках возле «Стад де Франс» перед финалом Лиги чемпионов, и сообщил, что в клубе ждут извинений.