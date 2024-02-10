BMJ: Изометрические упражнения помогут гипертоникам снизить кровяное давление

Регулярные физические тренировки – один из лучших способов поддерживать здоровье. И недавнее исследование ученых из Canterbury Christ Church University подтвердило полезность изометрических упражнений в борьбе с высоким артериальным давлением, передает BMJ Sports.
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