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BMJ: Изометрические упражнения помогут гипертоникам снизить кровяное давление

Регулярные физические тренировки – один из лучших способов поддерживать здоровье. И недавнее исследование ученых из Canterbury Christ Church University подтвердило полезность изометрических упражнений в борьбе с высоким артериальным давлением, передает BMJ Sports.

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